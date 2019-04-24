Интерпрогрессбанк изменил условия по вкладу «Доходный». Минимальная сумма депозита теперь составляет 25 тыс. рублей, 500 долларов или евро, срок — 731 день (ранее минимальная сумма составляла 50 тыс. рублей или 1 тыс. долларов/евро, срок — 549 дней). Также изменилась доходность вклада в рублях — она составит 7% (вместо 6,75%).

По депозитам в долларах и евро процентные ставки остались без изменений и равны 2,25% в долларах и 0,1% годовых в евро.

Пополнение возможно не позднее 60 дней до окончания срока действия вклада и осуществляется со счета банковской карты.

Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на карту.

Открытие депозита возможно только при одновременном выпуске банковской карты по тарифному плану «Доходная карта» и установлении кредитного лимита в соответствии с условиями кредитного продукта «Доходная карта».