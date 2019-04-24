ВТБ назвал размер комиссии при пополнении карт сторонних банков в своих банкоматах. Так, комиссия при внесении наличных для карт Visa и Mastercard составляет 1% (минимум 20 рублей), для карт «Мир» услуга предоставляется бесплатно, говорится в сообщении банка.



Услуга доступна во всех банкоматах ВТБ с функцией cash in.

По словам руководителя департамента эквайринга, вице-президента ВТБ Алексея Киричека, в будущем банк планирует сделать сервис полностью бесплатным и уже ведет переговоры с другими банками на эту тему.



Ранее сообщалось, что ВТБ запустит сервис пополнения карт сторонних банков в своих банкоматах.