Держателям карт Mastercard Новикомбанка стала доступна оплата с помощью сервиса бесконтактной оплаты Google Pay. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Все владельцы банковских карт Mastercard Новикомбанка могут бесплатно создать цифровой аналог своей банковской карты (токен) в приложении Google Pay, доступном для скачивания в магазине Google Play для смартфона с операционной системой Android.

При совершении операций до 1 тыс. рублей достаточно просто «разбудить» экран смартфона, при совершении операций свыше этой суммы требуется разблокировка устройства.