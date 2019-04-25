Экспобанк ввел вклад «Юбилейный 25», приуроченный к 25-летнему юбилею кредитной организации.

Минимальная сумма депозита составляет 100 тыс. рублей. Сроки: 181, 270, 366 и 550 дней. Доходность равна 7,8—8,25% годовых.

По вкладу предусмотрены дополнительные взносы. Для вкладов на 180 дней пополнение прекращается через 30 дней, для вкладов на 270 и 366 дней — через 60 дней, для вкладов на 550 дней — через 90 дней с даты открытия депозита.

Расходные операции невозможны. Проценты выплачиваются в конце срока на текущий счет.

«Оформить депозит можно в любом отделении банка, а также через интернет-банк «EXPO-online». При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.