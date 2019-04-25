Банк «Русский Стандарт» запустил продажи кредитной карты RSB Travel Platinum на базе платежной системы Visa. Продукт ориентирован на путешественников, уточняется в релизе банка.

Карта RSB Travel Platinum Visa выпускается к счету в рублях и предусматривает кредитный лимит до 300 тыс. рублей по ставке от 21,9% годовых. Обслуживание карты обойдется в 125 рублей в месяц или в 1 490 рублей в год.

По карте RSB Travel Platinum предусмотрен грейс-период на покупки, составляющий до 55 дней.

Держатели карты получают 2% баллами Travel за любые повседневные покупки. В будущем накопленными бонусами можно будет частично или полностью возмещать траты на путешествия: расходы на авиа- и ж/д билеты, проживание в гостиницах, аренду автомобиля и прочее.

«Держатели карты RSB Travel Platinum Visa смогут легко контролировать собственные накопления в баллах плюс использовать их в счет погашения расходов в интернет-банке «Русского Стандарта», а также для оплаты покупок на туристическом портале банка travel.rsb.ru. Тратить накопления можно уже от 6 тыс. баллов на бонусном счете. При этом сумма покупки должна быть не менее 3 тыс. рублей (максимальная сумма покупки неограниченна), а на travel.rsb.ru сумма покупки может начинаться от 3 тыс. рублей, на счете достаточно иметь 3 тыс. баллов Travel», — разъясняют в банке.

Кроме того, по карте RSB Travel Platinum Visa можно бесплатно подключить страховую программу. Сделать это можно дистанционно в интернет-банке RSB Online и в мобильном банке RSB Mobile либо через сотрудников кол-центра. Как следует из релиза банка, речь идет о страховании от непредвиденных расходов в случае кражи или повреждения товаров, которые были приобретены по карте RSB Travel Platinum Visa; кроме того, в рамках страховой программы действует защита на случай преждевременного возвращения из путешествия, пропущенной пересадки, отмены или задержки рейса, потери багажа.



Также по карте доступна бесплатная программа страхования выезжающих за рубеж с лимитом 50 тыс. долларов на медицинские расходы и 100 тыс. долларов на защиту от несчастных случаев.

