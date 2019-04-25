Клиенты Уральского Банка Реконструкции и Развития до 31 мая 2019 года получат вознаграждение в виде кешбэка в размере 10% от потраченной суммы в категориях «Автомойка», «Продажа шин (только в специализированных магазинах по продаже шин)», «Восстановление шин» и «Автомобильный ремонт» и в размере 1% — за покупки в категориях «Автомобильные запчасти», «Автомагазины (сервис, ремонт, запчасти, кузовной ремонт, покраска автомобилей и прочие услуги)».

Банк предлагает к оформлению и выпуску три вида бизнес-карт: Visa Unembossed, Visa Classic Mastercard Standard и Gold. Стоимость выпуска карт — 490, 1 500 и 3 тыс. рублей соответственно. Далее плата за обслуживание составит 190 рублей в месяц, плата не взимается при отсутствии операций в течение месяца.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН банка зависит от суммы операций за месяц и составляет от 1% до 5%, минимум 120 рублей за операцию. Также пониженная комиссия за снятие наличных будет взиматься в банкоматах Альфа-Банка, банка «АК Барс» и ВУЗ-Банка. В остальных кредитных организациях комиссия составит 3%, минимум 150 рублей.

Лимит на безналичные операции не установлен.

«Банки стали активно предлагать клиентам бизнес-карты. Преимущество заключается в том, что с ее помощью можно совершать расчеты и пополнять счет без посещения отделения банка. Получение вознаграждения в виде кешбэка за совершенные операции будет служить дополнительным стимулом для оформления карты. По информации от сотрудников банка, максимальная сумма кешбэка в месяц неограниченна. Также отсутствуют ограничения по виду деятельности организации», — уточняет эксперт Банки.ру Ольга Станчак.