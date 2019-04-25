Жители сел Татарстана, где нет банковских отделений и банкоматов, теперь смогут снимать наличные с банковской карты прямо в кассе магазинов. Это стало возможным благодаря запуску в республике совместного сервиса банка «Ак Барс» и Mastercard, говорится в сообщении кредитной организации.



«Воспользоваться сервисом «Наличные с покупкой» смогут не только клиенты банка «Ак Барс», но и держатели карт Mastercard и Maestro других банков, подключенных к сервису. За один раз можно снять до 5 тысяч рублей. Для снятия наличных достаточно при оплате картой покупки на любую сумму в магазине-партнере назвать кассиру желаемую сумму. Чтобы подтвердить операцию, потребуется ввести ПИН-код», — поясняется в релизе банка.

Ни магазины-партнеры, ни «Ак Барс» не взимают с держателей карт комиссию за пользование сервисом, уточняют в финучреждении.

Первым к пилотному проекту присоединился Сабинский район. Сервис снятия наличных уже доступен в 19 населенных пунктах района.

В дальнейшем воспользоваться услугой можно будет и в других районах республики. В течение года к сервису планируется присоединить большинство предприятий, подключенных к эквайрингу банка «Ак Барс»: в первую очередь продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, кафе, рестораны и гостиницы. Список подключенных к программе точек размещен на сайте банка.

