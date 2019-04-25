Русфинанс Банк запустил новые специальные программы для автомобилей марок Aston Martin, Audi, BMW, Infiniti, Ferrari, Lexus, Maserati, Mercedes и Subaru.



В рамках перечисленных программ заемщики могут получить кредит на покупку нового автомобиля по ставке 10,9% годовых. При покупке полиса личного страхования ставка снизится на 3 процентных пункта.

Минимальный размер первоначального взноса составляет 30% собственных средств заемщика от стоимости автомобиля. Данные условия действуют при оформлении полиса каско. Сумма кредита варьируется от 150 тыс. до 6,5 млн рублей, а срок займа может достигать семи лет.

«Длительный срок кредитования, а также оформление кредита с минимальным набором документов — паспорт и водительское удостоверение, — несомненно, являются преимуществом данной программы», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ирина Мартиросова.