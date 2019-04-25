Сервис «Денежные переводы онлайн» доступен в приложении «Мой «Билайн». Теперь абоненты «Билайна» могут переводить деньги с карты любого российского банка в любую точку России, страны СНГ, Европы и дальнего зарубежья в режиме реального времени, говорится в сообщении оператора.

«Для того чтобы совершить перевод средств, необходимо зайти в приложение «Мой «Билайн», выбрать вкладку «Финансы» и раздел «Международные переводы». Перевести деньги можно в пункты выдачи «Золотая корона» либо на карты Visa и Mastercard», — отмечается в сообщении.

Осуществить перевод можно только в рублях, а получить денежные средства получатель может в валюте страны перевода, в долларах или в евро в любом из пунктов выдачи «Золотой короны» либо на карту любого банка страны получателя.

Сумма комиссии перевода варьируется от 0% до 1,5% в зависимости от выбранного направления и способа перевода. В случае перевода с карты на карту дополнительно к комиссии взимается 150 рублей.

Сервис «Денежные переводы онлайн» доступен для всех держателей банковских карт России с поддержкой технологии 3D-Secure. Денежные средства списываются только после подтверждения платежа с помощью одноразового пароля, который приходит в СМС-сообщении на номер отправителя. Безопасность операций также обеспечивается дополнительным шифрованием данных международного стандарта PCI DSS.

Услуги предоставляются РНКО «Платежный Центр».