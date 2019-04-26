Московский Индустриальный Банк снизил ставки по двум долларовым вкладам.

«Накопительный» (от 100 долларов на срок от 31 до 730 дней) открывается под 0,15—2,9% годовых (вместо 0,15—3,4%). Возможность дополнительных взносов предусмотрена для вкладов, открываемых на срок от 51 дня. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.



Доходность «Классического» (от 1 тыс. долларов на 365 дней) составит 3% годовых (прежде — 3,5%). Пополнение счета не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.