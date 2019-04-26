Держателям карт Mastercard Локо-Банка стал доступен сервис бесконтактной оплаты Google Pay. Сервис позволяет оплачивать повседневные покупки с мобильных устройств c поддержкой технологии NFC.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение Google Pay и привязать к нему банковскую карту Mastercard Локо-Банка, поясняют в кредитной организации. С помощью Google Pay можно совершать покупки в магазинах с терминалами, принимающими бесконтактные платежи, а также в приложениях и онлайн-магазинах с поддержкой данного сервиса. Для оплаты покупки в магазине достаточно разблокировать мобильное устройство и поднести его к терминалу, в приложениях и интернет-магазинах — выбрать в качестве способа оплаты Google Pay.

«Все трансакции надежно защищены: безопасность обеспечивается уникальным цифровым кодом — токеном, который формируется при добавлении карты в приложение Google Pay и используется при обработке платежей вместо номера карты», — подчеркивают в банке.



Сервис Google Pay предоставляется клиентам Локо-Банка бесплатно, комиссия при оплате покупок не взимается.

