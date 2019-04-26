Примсоцбанк расширил линейку кредитов для малого и среднего бизнеса на исполнение контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Так, для клиентов стала доступна новая программа «Бизнес-Госконтракт» с суммой финансирования от 3 млн до 10 млн рублей, но не более 70% от суммы финансируемого контракта.

Срок кредита составляет от 12 до 24 месяцев, но не более срока контракта, увеличенного на два месяца.

Для получения компанией кредита срок ее деятельности должен составлять не менее двух лет; у компании должно быть не менее пяти исполненных контрактов по 44-ФЗ, 223-ФЗ или 615-П (по капитальному ремонту) на сумму более 5 млн рублей.



«Данная программа доступна только на территории Приморского края, Иркутска и Екатеринбурга», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

