Банк «Солидарность» изменил тарифы по дебетовым картам Visa. Теперь по карте Visa Platinum плата за годовое обслуживание составляет 650 рублей, 10 долларов, 10 евро (ранее — 5 тыс. рублей, 70 долларов и евро), по Visa Infinite комиссия осталась без изменений: 10 тыс. рублей, 140 долларов и евро. Также теперь карту Visa Infinite можно оформить по тарифному плану «Комфорт», плата в год составит 25 тыс. рублей, 375 долларов, 325 евро.

Карты Visa Classic и Visa Gold банком больше не выпускаются.

По новым тарифам начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете предусмотрено только по карте «Visa Infinite Комфорт»: в рублях — 6% годовых, в долларах — 1,5% и 0,5% годовых в евро.

«Стоит отметить, что до изменений по картам Visa Platinum и Visa Infinite начислялось 3% и 5% годовых соответственно при остатке от 30 тысяч рублей», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.

Снятие наличных в устройствах банка и банкоматах сторонних банков на территории РФ осуществляется бесплатно. В кассах сторонних банков и за рубежом взимается 1% (минимум 150 рублей) по карте Visa Platinum, 0,7% (минимум 150 рублей) по картам Visa Infinite и «Visa Infinite Комфорт».

По картам категории Infinite бесплатно предоставляется услуга «СМС-информирование» и карта Priority Pass. По «платиновой» карте плата за СМС-информирование теперь составит 60 рублей в месяц, ранее не взималась.

«Стоимость карты Visa Platinum существенно снижена, также преимуществом данных карточных продуктов по-прежнему остается отсутствие платы за снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ», — отмечает эксперт.