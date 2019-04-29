Клиенты Московского Кредитного Банка из сегмента малого и среднего бизнеса с 1 мая смогут получить до 8% на остаток по счету в зависимости от выбранного пакета обслуживания.

Как уточняют в МКБ, в апреле 2019 года клиентам из сегмента МСБ были предложены новые тарифы расчетно-кассового обслуживания. В каждый из пакетов входит набор основных сервисов и услуг: платежи, операции с наличными, продукты ВЭД, моментальный выпуск корпоративной карты Visa Instant Issue, предоставление справок и выписок, а также доступ к онлайн-банку.

При получении карты моментального выпуска с 1 мая добавлена возможность бесплатного выпуска и обслуживания карты Visa Business.



Банк также предоставит возможность оплаты пакетов услуг авансом за шесть или 12 месяцев, что позволит клиенту сэкономить до 25% от стоимости годового обслуживания.