Онлайн-сервис Сбербанка «ДомКлик», предназначенный для решения вопросов по приобретению недвижимости и ипотечному кредитованию, предложил опцию оплаты с помощью Apple Pay.

«Для быстрого и удобного продвижения объявлений на «ДомКлик» клиентам вместо ввода реквизитов карты и СМС-кода достаточно иметь под рукой только смартфон или любое другое устройство с поддержкой Apple Pay», — говорится в сообщении Сбербанка.

По словам директора дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николая Васева, «ДомКлик» стал первым онлайн-сервисом недвижимости в России, который предоставил клиентам возможность оплаты с помощью Apple Pay.



Платежный сервис Apple Pay доступен пользователям устройств с операционной системой iOS и macOS (iPhone, iPad, Apple Watch, Mac).