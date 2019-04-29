Банк ВТБ начал предоставлять кредиты в рамках госпрограммы «Семейная ипотека» под 5% годовых на весь срок кредита вне зависимости от региона кредитования.

Напомним, программа действует для заемщиков, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился (родится) второй или последующий ребенок, и позволяет приобрести строящуюся или готовую квартиру у застройщика. Жители Дальневосточного федерального округа в сельских поселениях могут купить недвижимость на вторичном рынке.

«Несмотря на то, что правительство установило фиксированную ставку в 6% годовых на весь срок кредита для всех регионов, за исключением Дальневосточного ФО, для которого действует ставка 5% годовых, ряд крупных игроков рынка предлагают по данной программе пониженную ставку для всех регионов. Так, недавно ставку в 5,75% годовых по детской ипотеке установил Абсолют Банк. Зафиксированная банком ВТБ ставка на текущий момент является самой низкой на рынке. Однако не исключено, что в скором времени ряд других игроков, которые пока еще не внесли изменения в свои программы, также удивят рынок более низкими ставками», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Кредиты по программе предоставляются на срок до 30 лет при наличии у заемщика как минимум 20% собственных средств для первого взноса. Сумма финансирования зависит от региона и не может превышать 12 млн рублей. Требуется личное и имущественное страхование.



В апреле ВТБ также улучшил условия по базовым программам приобретения новостроек и готового жилья. Теперь при покупке недвижимости метражом от 100 кв. м заемщики могут рассчитывать на ставку 9,7% годовых. Ранее банк предлагал сниженную ставку только для недвижимости метражом от 65 кв. м, и она составляла 10,1% годовых.