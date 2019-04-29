Банк «Россия» уменьшил ставки по вкладам в рублях.

Сезонный вклад «Весеннее настроение» (от 3 тыс. рублей на один, три, шесть, девять месяцев и один год) теперь можно оформить под 6—6,8% годовых (ранее — под 6—7,15%). Дополнительные взносы принимаются во вклады сроком свыше полугода, но не позднее чем за 100 дней до окончания срока вклада. Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действительно до 31 мая.

«Классический» (от 3 тыс. рублей на один, два, три, четыре года, пять лет) открывается под 5,2—6,5% годовых (до этого — под 5,2—6,85%). Пополнение возможно в течение первых девяти месяцев. Проценты ежемесячно или ежеквартально капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Инвестиционный вклад «Надежное будущее» (от 100 тыс. до 1 млн рублей на один год) привлекается под 7,8% (вместо 8,15%). При открытии вклада необходимо заключить договор инвестиционного страхования жизни с ООО «СК «СОГАЗ-Жизнь» или негосударственного пенсионного обеспечения с АО «НПФ «Газфонд пенсионные накопления».

Процентная ставка по комплексному продукту «Инвестиционный» (банковский вклад плюс доверительное управление) составляет 6,8% годовых (ранее — 7,15%). В доверительное управление должны быть переданы денежные средства или ценные бумаги на сумму не менее суммы вклада. Минимальная сумма — 1 млн рублей, срок — один год.



По двум вышеуказанным депозитам проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение не предусмотрено.