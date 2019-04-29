Оператор мобильной связи «Билайн» представил социальный продукт для групп населения, обладающих правом на меры социальной поддержки «Социальный пакет». Об этом сообщается в пресс-релизе оператора.

Продукт предназначен для аудитории, обладающей правом на меры социальной поддержки. Основными адресатами нового продукта являются держатели карт москвича: пенсионеры и горожане предпенсионного возраста, студенты, многодетные родители и люди с инвалидностью.

Для жителей Москвы абонентская плата продукта «Социальный пакет» составит 150 рублей в месяц. В стоимость тарифного плана входят 200 минут звонков на номера всех операторов области подключения и номера «Билайна» в России, безлимитные звонки внутри сети в РФ после исчерпания пакета, 1 тыс. СМС в месяц на номера всех операторов области подключения и «Билайна Россия», пакет мобильного Интернета 3 Гб, безлимитное пользование мессенджерами и ресурсами для обмена сообщений.

В тарифе будет реализован безлимитный трафик на официальный портал мэра и правительства Москвы. К концу мая 2019 года станут доступны онлайн-консультации врачей. Также для пользователей с нарушениями слуха в течение 2019 года реализуют доступ к бесплатному онлайн-сурдопереводу и бесплатные карты, а также востребованные клиентами с нарушениями зрения сервисы геолокации.