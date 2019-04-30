Газпромбанк запустил акцию по рефинансированию ипотечных кредитов, оформленных в сторонних банках, с фиксированной процентной ставкой — 9,5% годовых. Кредиты предоставляются на сумму до 90% от стоимости передаваемой в залог вторичной недвижимости и до 80% — первичной (но не более 45 млн рублей). Допустимый срок варьируется от одного года до 30 лет.

«В случае если заемщик не является зарплатным клиентом банка либо если недвижимость приобретена не у партнера банка, итоговая ставка будет выше на 0,3 процентного пункта. Однако даже в этом случае предлагаемая банком ставка будет привлекательной: по базовой программе она варьируется от 10,5% годовых», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

При отказе клиента от личного страхования взимается надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта.

Акция продлится до 30 июня.