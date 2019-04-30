Сбербанк продлевает на два месяца акцию по «Потребительскому кредиту без обеспечения», в рамках которой действует минимальная ставка для ряда диапазонов сумм кредита. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Максимальное снижение по «Потребительскому кредиту без обеспечения» по сравнению с базовыми условиями составляет 1%. В рамках акции минимальная ставка равна 11,9% (ранее — 12,9%).

Предложение распространяется на кредиты от 300 тыс. рублей на срок от трех месяцев до пяти лет. При сумме кредита от 300 тыс. до 1 млн рублей ставки составляют от 11,9% до 16,9%, по кредитам свыше 1 млн рублей для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счет в Сбербанке, — от 11,9% до 12,9%, для остальных заемщиков — от 12,9% до 13,9%.

Ставки на кредиты до 300 тыс. рублей остались в прежнем диапазоне: 13,9—19,9%.



Подать заявку на потребительский кредит можно в отделении банка, в веб-версии интернет-банка и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» до 1 июля 2019 года включительно.