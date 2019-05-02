Альфа-Банк продлил срок приема и снизил доходность вклада «Львиная доля».

Сумма первоначального взноса — от 500 тыс. рублей, а при открытии депозита в мобильном приложении или интернет-банке — от 50 тыс. рублей. Срок — один, полтора, два и три года.

Процентные ставки составляют 7,02—7,18% годовых (ранее — 7,25—7,31%).

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются. Предложение действительно по 31 мая.

Кроме того, с 1 мая снижены ставки по вкладам в долларах.

«Победа+» размещается в долларах под 0,85—2,35% годовых (до этого — под 1,05—2,5%), а «Потенциал+» — под 0,6—1,55% годовых (прежде — под 0,7—1,55%).