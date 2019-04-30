Ряд банков с 1 мая внесли изменения в условия по картам в части бонусных программ и кешбэка.

Уральский Банк Реконструкции и Развития и ВУЗ-Банк по картам «Максимум» и «Максимум Gold» предлагают повышенный кешбэк в размере 10% в категориях «Фитнес-клубы», «Ж/д билеты», «Междугородные автобусы», «Товары и услуги для сада и дачи» и «АЗС». Максимально можно получить 500 рублей в месяц по Visa Classic и 1,5 тыс. рублей по Visa Gold.

Севергазбанк по дебетовым картам Platinum+, Mastercard Black Edition, «Мир индивидуальная зарплатная Привилегия+», «Индивидуальная зарплатная Visa» и кредитным картам начислит кешбэк в размере 5% в категориях «Магазины спортивных товаров» и «Кондитерские» вместо «Кафе, ресторанов» и «Книжных магазинов», а также в категории «Автомойки». Кешбэк начисляется на операции в сумме не более 60 тыс. рублей в месяц.

С 1 мая 2019 года МТС Банк расширяет список категорий для повышенного начисления вознаграждения по дебетовым и кредитным картам «МТС Деньги Weekend». По акции «Ремонт, дача — кешбэк в придачу» начисляется вознаграждение в размере 9% при покупке товаров для сада и дачи, мебели, тратах на ремонт и декор, покупке товаров для дома; 5% от потраченной суммы будет начисляться в категориях «Кафе и рестораны», «Такси и каршеринг», «Кино», «Театральные кассы». На покупки в остальных категориях будет начисляться стандартный кешбэк — 1%. Выплата вознаграждения осуществляется каждую пятницу, максимально — 3 тыс. рублей в месяц. Кроме того, по данным картам до 31 августа 2019 года действует акция по начислению кешбэка в размере до 9% при расчетах в клиниках «Медси».

«Ренессанс Кредит» в мае начислит баллы в размере 5% в категории «АЗС» (вместо категории «Шиномонтаж и автоуслуги») по кредитной карте. Как и прежде, 1% начисляется за любые безналичные покупки. Потратить бонусы можно будет в категории «Сад и огород» (прежде — «Зоотовары») по курсу 1 бонус — 1 рубль. Также накопленные бонусы можно использовать для оплаты услуг ЖКХ и мобильной связи в интернет- и мобильном банке, но уже по курсу 2 бонуса за 1 рубль.



Банк «Союз» будет начислять баллы в категории «Спортивные товары» (ранее — в категории «Музыка»): по картам «Мой бонус» — в размере 8% , «Премиальная» — 10%. За одну операцию не может быть начислено более 3 тыс. бонусных баллов.