Банк «Фридом Финанс» продлевает программу «Кешбэк акциями» после успешного пилотного периода. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Как уточняют в банке, программа стартовала 1 июля 2018 года и распространяется на всех держателей пластиковых карт кредитной организации.

Клиент может выбрать акции ведущих компаний российского и американского фондового рынка; в этом списке — Сбербанк РФ, «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», Apple, Disney, Microsoft, Visa и другие активы. В случае роста курсовой стоимости можно получить дополнительный доход и зафиксировать его, продав ценные бумаги. Ограничения по начислению отсутствуют. Одна из целей программы — стимулировать интерес клиентов к фондовому рынку. На текущем этапе самым популярным выбором стали акции Сбербанка и Facebook.

Все карты банка «Фридом Финанс» являются мультивалютными. Оплата происходит автоматически в требуемой валюте. Средства можно снимать без комиссии в любых банкоматах. Пластиковые карты выпускаются моментально, в присутствии клиента. Эта опция стала отдельным этапом пилотного проекта и была реализована в текущем году. В ближайшее время будет запущена индивидуальная доставка карт.

В рамках тарифов «Премиальный» и «Индивидуальный» на остаток по карте начисляется соответственно 5% или 6% годовых. Обслуживание будет бесплатным при наличии в течение месяца определенного объема платежей по всем картам (от 35 тыс. и 75 тыс. рублей) или ежедневных остатков на всех счетах, открытых в банке (от 1,5 млн и 2,5 млн рублей). Также бесплатное обслуживание карт предполагается для вкладчиков банка «Фридом Финанс» или при покупке индексного продукта. Для участников программы «Кешбэк акциями» величина начислений на остаток по карте суммируется с доходом от кешбэка.