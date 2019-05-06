ВТБ снизил доходность вклада «Время роста».

Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Срок — 180 и 380 дней. При открытии вклада в офисе процентные ставки составляют 6,46—6,54% годовых, а в интернет-банке — 6,61—6,68% годовых. Прежние ставки — 6,8—6,92% и 6,9—7,01% соответственно. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно выплачиваются на отдельный счет либо капитализируются.

Для владельцев «Мультикарты» ВТБ с подключенной опцией «Сбережения» при тратах по карте применяются повышенные ставки по вкладу.