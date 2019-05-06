Средний лимит по кредитным картам в I квартале 2019 года превысил 55 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6%. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«После периода снижения среднего размера лимитов по кредитным картам, начавшегося во второй половине 2017 года, со второго полугодия прошлого года наметился рост данного показателя. Прежде всего это объясняется тем, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В I квартале этого года самый большой средний размер кредитного лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве — 96,3 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 77,8 тыс. рублей, Республике Саха (Якутия) — 72,4 тыс. рублей.

Самая значительная динамика роста среднего размера лимита в I квартале 2019 года по сравнению с началом 2018 года была зафиксирована в Алтайском крае, где лимит по кредитным картам увеличился на 28%, в Кемеровской и Омской областях рост составил примерно 24%.