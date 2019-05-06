Абсолют Банк запустил программу «Первичный рынок», с помощью которой можно взять в ипотеку залоговое жилье стороннего банка. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Абсолют Банк в рамках программы «Первичный рынок» теперь дает возможность получать ипотечный кредит на залоговую недвижимость стороннего банка на первичном рынке. Сделки в таком формате практически полностью отсутствуют на рынке жилья, хотя интерес к ним со стороны риелторов, застройщиков, а главное, потенциальных продавцов и покупателей только растет», — отмечают в организации.

Как считают в банке, наибольшим спросом предложение на залоговую недвижимость в строящихся объектах будет пользоваться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре.