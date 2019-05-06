ВТБ в Санкт-Петербурге 6 мая открыл прием заявлений на выпуск единой карты петербуржца (ЕКП), говорится в сообщении кредитной организации.

ЕКП выпускается на базе Национальной платежной системы «Мир» и содержит данные о владельце, функционирует как проездной билет, включает возможность хранения электронной подписи, а также может служить аналогом полиса ОМС. Программа лояльности карты позволяет ее владельцам получать кешбэк, скидки и бонусы, расплачиваясь в петербургских магазинах, аптеках, учреждениях культуры и искусства и т. д.

Владельцам ЕКП доступны все преимущества дебетовой «Мультикарты» ВТБ. Выпуск и обслуживание — бесплатно.

На первом этапе оформить карту можно в 19 отделениях ВТБ, а до конца 2019 года такая возможность появится в каждом офисе банка в Санкт-Петербурге.