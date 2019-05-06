Банк «Уралсиб» улучшил условия по потребкредитам. Получить кредит на любые цели или рефинансирование без подтверждения дохода стало возможно на сумму до 300 тыс. рублей (ранее до 250 тыс. рублей). Для оформления потребуются паспорт РФ и второй документ, удостоверяющий личность.

Получить денежные средства можно по ставке 11,9% годовых (с учетом личного страхования). В случае отказа от страховки надбавка составит 6 процентных пунктов. Срок кредита — от 13 месяцев до семи лет. Обеспечение не требуется.

«Это хорошее предложение для тех, кому в крайние сроки нужна небольшая сумма без огромного пакета документов», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.