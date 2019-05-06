Тинькофф Банк увеличил доходность карт Tinkoff Black и Tinkoff Black Edition в рамках акции.

Теперь при оформлении карт Tinkoff Black и Tinkoff Black Edition новым клиентам в период с 6 мая по 30 июня 2019 года будет начисляться 10% годовых на остаток денежных средств на карточном счете, не превышающий 300 тыс. рублей. Проценты будут начисляться ежемесячно до 31 августа 2019 года. При этом для начисления процентов на остаток держателям карты Tinkoff Black надо совершить покупки на сумму от 3 тыс. рублей за расчетный период (между датами выписки). Ранее, вне акции, проценты по картам начислялись по ставке 6% годовых.

Необходимо отметить, что если ранее у клиента уже была дебетовая карта банка, но договор по ней был расторгнут до 31 декабря 2018 года, то он также может принять участие в акции.

«По картам предусмотрен кешбэк 5% за покупки в категориях, выбранных в мобильном приложении и на сайте банка, и 1% за любые повседневные покупки», — напоминает эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.