Банк Казани повысил ставки по рублевым вкладам.

«Городской Стабильный» при выплате процентов в конце срока (на 31, 91, 181, 367, 550 и 730 дней) открывается под 5—7,75% (ранее — под 4,75—7%), а при ежемесячной выплате процентов (на 91, 181, 367, 550 и 730 дней) — под 5,5—7% годовых (прежде — под 5,25—6,5%). Минимальная сумма — 5 тыс. рублей.

Доходность депозита «Городской Пенсионный» при выплате процентов в конце срока (на 31, 91, 181, 367, 550 и 730 дней) составит 5—7,5% (вместо 4,75—7,25%), а при ежемесячной выплате процентов (на 91, 181, 367, 550 и 730 дней) — 5,25—7% годовых (ранее — 5—6,75%). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей.

«Миллениум» (от 50 тыс. рублей) открывается под 6,25% (вместо 5,5%), а «ВИП Миллениум» (от 1 млн рублей) — под 7,25% годовых (до этого — 6,5%). Срок вкладов — 367 дней.

«Эксклюзив» (на 550 дней) привлекается под 7,5—8% (ранее — под 6,5—7,5%), а «Премиум» (на 181, 367 и 550 дней) — под 8% годовых (вместо 7,7—7,85%). Минимальная сумма депозитов — 10 млн рублей.

Проценты по вкладам «Миллениум», «ВИП Миллениум», «Эксклюзив» и «Премиум» выплачиваются в конце срока.

Все вклады можно пополнять.