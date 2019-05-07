ВТБ в рамках предложения «АвтоПривилегия» снизил ставку по кредитованию автомобилей премиум-класса. Минимальная ставка — от 8,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Специальные условия доступны клиентам, приобретающим новый автомобиль от 1,5 млн рублей, при получении следующих дисконтов банка: 3,5 п. п. при добровольном страховании жизни, 1 п. п. при выборе карты ВТБ «Автолюбитель» и 1 п. п. при оформлении полиса «ВместоКАСКО».

Программа распространяется на покупку новых автомобилей иностранного производства стоимостью от 1 млн рублей. Также можно дополнительно снизить ежемесячные взносы за счет оформления кредита с остаточным платежом.

«АвтоПривилегия» позволяет воспользоваться кредитными средствами в размере от 800 тыс. до 7 млн рублей, которые выдаются сроком от года до семи лет включительно с первоначальным взносом в размере 20% от стоимости автомобиля.