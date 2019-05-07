Сбербанк с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.

По данным издания, 7 мая отделения Сбербанка получили релиз с условиями нового вклада. Согласно им, вклад можно открыть на срок от шести до 18 месяцев. Его ставка в зависимости от срока составит 6—6,5% годовых.



Минимальная сумма промовклада «Красная гвоздика» составит 10 тыс. рублей, в конце его срока по 1 рублю с каждой полной 1 тыс. рублей начисленных клиенту процентов Сбербанк перечислит в качестве пожертвования благотворительному фонду «Память поколений», добавила пресс-служба банка.

До введения нового вклада максимальная ставка розничного вклада в Сбербанке номинально составляла 5,75% годовых, а эффективная — с учетом капитализации процентов в течение полутора лет доходила до 5,9%, при капитализации трехлетних вкладов — до 6,26%.

Такое краткосрочное повышение Сбербанком ставок розничных вложений на 0,25—1,75 процентного пункта не искажает общего тренда на снижение ставок в банках, отмечает издание. «Условия нового вклада Сбербанка все равно ниже той доходности, которую совсем недавно давал другой промовклад банка. Скорее это маркетинговый ход, который не меняет общего тренда на снижение ставок вкладов», — говорит генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Снижение ставок вкладов будет продолжаться и в ближайшее время, краткосрочная акция Сбербанка влияния на этот тренд не окажет, полагает советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокера» Сергей Хестанов.