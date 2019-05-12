Примсоцбанк снизил максимальную ставку по автокредиту на 0,4 процентного пункта. Таким образом, теперь процентная ставка по предложению на покупку новых машин составляет от 13,7% до 14,2% годовых. Ставки действительны при отказе заемщика от страхования жизни и здоровья. При наличии полиса скидка к ставке составит 4 п. п.

Минимальный первоначальный взнос по кредиту равен 15% собственных средств заемщика от стоимости машины. Минимальная сумма кредита составляет 100 тыс. рублей, а срок может достигать семи лет. При отказе клиента от покупки полиса каско процентная ставка увеличится на 2 п. п.

«Преимуществом предложения банка является возможность получения займа без подтверждения дохода, а также длительный срок кредитования», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.