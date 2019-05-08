Промсвязьбанк возобновил акцию «Добро пожаловать!» и начислит 300 бонусов новым держателям кредитных карт «Двойной кешбэк», «100+» или «Платинум». Об этом сообщается в пресс-релизе финансовой организации.

Чтобы получить welcome bonus, нужно подключиться к программе лояльности «Кешбэк» и совершить любую покупку на сумму свыше 1 000 рублей за счет кредитного лимита в первые две недели после выдачи кредитной карты. Баллы начисляются на бонусный счет не позднее 14-го календарного дня после месяца, в котором были совершены операции.

Начисленные бонусы можно обменять на рубли по курсу 1 бонус = 1 рубль в интернет- или мобильном банке.