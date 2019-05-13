Россельхозбанк запустил акцию по потребительскому кредиту для пенсионеров «Почетный возраст».

Акция позволяет получить на неотложные нужды кредитные средства по ставке от 9,9% годовых без обеспечения и подтверждения целевого использования.

Процентная ставка зависит от срока кредитования: до года — 10,9% годовых (9,9% — для заемщиков, перечисляющих пенсию на счет банка); от года до семи лет — 11,9% годовых (10,9% для заемщиков, перечисляющих пенсию на счет банка).

Минимальная сумма финансирования — 10 тыс. рублей, максимальная — 500 тыс. рублей. Ставки действуют при оформлении страхования жизни и здоровья, в случае отказа надбавка составит 4,5 процентного пункта при условии, что на дату подачи заявки заемщику и солидарным заемщикам не исполнится 65 лет и 5 п. п. — если заемщику и/или любому из солидарных заемщиков исполнится 65 лет и более.

«Нередко банк запускает подобные акции, тем самым стимулируя спрос на свои финансовые продукты. Это хорошее предложение на рынке потребительского кредитования для лиц, находящихся на пенсионном обеспечении, при этом воспользоваться программой могут и работающие пенсионеры. При определении суммы финансирования банк также учитывает доход созаемщиков», — комментирует эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Ольга Жидкова.