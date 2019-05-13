Банк «Венец» скорректировал условия почти по всей линейке потребительских кредитов, говорится в сообщении кредитной организации.

Программа «Кредитные каникулы» теперь доступна для всех по ставке 13,5% годовых на срок от 13 месяцев до трех лет. Сумма финансирования — от 10 тыс. до 500 тыс. рублей.

Программа «Пенсионный» позволяет получить от 3 тыс. до 500 тыс. рублей под ставку 14,5% годовых на срок от 13 месяцев до трех лет или под 15% годовых от 37 месяцев до пяти лет.

Программа «Оптимальный Лайт» доступна по ставке 14,9% годовых на срок от 13 месяцев до двух лет; 15,1% годовых на срок от 25 месяцев до трех лет; 15,3% годовых от 37 месяцев до пяти лет. Сумма кредитования — от 3 тыс. до 500 тыс. рублей.

Программа «Пенсионный Плюс» дает возможность получить от 10 тыс. до 500 тыс. рублей по ставке 14,5% годовых на срок от 13 месяцев до трех лет; 15% годовых на срок от 37 месяцев до пяти лет.

«Банк снизил ставки почти по всей линейке потребительских кредитов, обеспечение и личное страхование не требуются, что делает предложения еще более доступными для потенциальных заемщиков», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.