Совкомбанк запустил приложение SovcomPay, с помощью которого юридические лица и индивидуальные предприниматели могут принимать оплату от клиентов с помощью смартфона или планшета без использования POS-терминала. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чтобы начать использовать SovcomPay, нужно открыть расчетный счет и подключить услугу дистанционно или в отделениях банка. Стоимость подключения услуги составляет 1 тыс. рублей. Комиссия по операциям для пользователей приложения составит 1% при оплате картой Совкомбанка и 2,3% при оплате картами сторонних банков.