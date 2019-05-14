Хоум Кредит Банк проводит акцию «1 год» по карте рассрочки «Свобода». При совершении покупок у партнеров (кроме «Эльдорадо») срок рассрочки на данные операции будет увеличен до 12 месяцев при выполнении одного из следующих условий:



оформление карты с 15 мая до 28 мая 2019 года и оплата товаров или услуг с 15 мая по 30 июня 2019 года;

оформление карты с 29 мая до 15 июня 2019 года и совершение покупок с 29 мая по 15 июля 2019 года;

оформление карты с 16 июня до 30 июня 2019 года и оплата покупок с 16 июня по 30 июля 2019 года.

«Данная акция позволит держателям воспользоваться максимальным сроком рассрочки у всех партнеров программы, кроме магазинов «Эльдорадо». Также стоит отметить, что данное предложение распространяется и на действующих держателей карт «Свобода» при условии совершения ими операций по оплате товаров или услуг в период с 15 мая 2019-го по 30 июня 2019 года в партнерской сети», — комментирует эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Марина Вербицкая.