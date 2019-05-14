Розничные клиенты банка «Зенит» — держатели бесконтактных карт Visa получили возможность совершать покупки до 3 тыс. рублей без ввода ПИН-кода, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Платежная система Visa увеличила предельную сумму покупок при бесконтактной оплате без ввода ПИН-кода с одной до трех тысяч рублей на территории Российской Федерации. Со своей стороны, банк «Зенит» как эквайер поддержал решение платежной системы и обеспечил настройки своих банкоматов и POS-терминалов, увеличив для держателей бесконтактных карт Visa лимит бесконтактных операций без ввода ПИН-кода», — говорится в сообщении банка.

Банк уже произвел настройку всех платежных терминалов.

