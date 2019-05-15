Банк «Санкт-Петербург» предложил держателям карт «Мир» возможность подключить сервис бесконтактных платежей Mir Pay. Об этом сообщают в среду в АО «НСПК», которое выступает оператором платежной системы «Мир», и в самом банке.

Как уточняют в НСПК и банке, Mir Pay гарантированно поддерживается смартфонами на базе операционной системы Android версии не ниже 6.0 с поддержкой технологии NFC, официально произведенными для России.

Использовать Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу.

«Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен», — подчеркивается в релизе.



По данным банка «Санкт-Петербург», в настоящий момент им выпущено 350 тыс. карт «Мир».