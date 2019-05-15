РНКБ выпустил единую дебетовую бесконтактную карту «Мир» с изображением Крымского моста к юбилею «Крымской Весны», говорится в сообщении кредитной организации.

Универсальную карту можно использовать как в личных целях, так и для зачисления заработной платы, пенсии и иных выплат, есть возможность получать дополнительный доход в размере до 3,5% годовых на остаток средств.

Также РНКБ выпустил бесконтактную кредитную карту с изображением нового терминала симферопольского аэропорта.

С помощью карт можно совершать оплату товаров и услуг в сети Интернет с применением технологии Mir Accept, через приложение MirPay.