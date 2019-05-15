СМП Банк запустил PayControl — новую технологию для юрлиц по подтверждению платежей в мобильном и интернет-банке. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Клиенты банка — юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подтверждать свои финансовые операции на мобильных устройствах на Android и iOS.

Основное отличие этой технологии от стандартной заключается в том, что код подтверждения операции формируется на мобильном устройстве клиента. Код привязывается к реквизитам трансакции, и даже если он станет известен третьим лицам, это исключает возможность кражи средств со счета. Подтвердить трансакцию можно онлайн и офлайн, доступ к Интернету на смартфоне иметь не обязательно.

«Использование новейшей технологии PayControl позволит СМП Банку сформировать необходимую инфраструктуру дистанционных услуг и маркетплейсов, чтобы в дальнейшем предлагать все более продвинутые финансовые сервисы и дополнительные услуги и продукты своим клиентам», — добавили в банке.