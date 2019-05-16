Кредитные организации могут почти незаметно продавать заемщикам сопутствующие услуги, согласие на оказание которых подтверждается при помощи кода из СМС

При заключении договоров потребительского кредита с использованием простой электронной подписи (ПЭП) кредитные организации могут почти незаметно продавать заемщикам сопутствующие услуги, согласие на оказание которых подтверждается при помощи кода из СМС, пишет «Коммерсант» .

Ранее, сообщает издание, клиенты банков пожаловались на практику использования простой электронной подписи при оформлении потребительских кредитов Почта Банком. По их словам, при оформлении кредита с помощью ПЭП в офисе банка клиентам приходили СМС-сообщения, в тексте которых был код подтверждения дополнительных услуг, но сотрудники не объясняли им характер подключаемых услуг, а просили только назвать коды из приходящих СМС. В итоге граждане получали такие услуги, как «Гарантированная ставка», «Юрист-24», «Врач-24», «Личный врач», «Привет, сосед» и другие.

В пресс-службе Почта Банка ответили «Коммерсанту», что оформление простой электронной подписи не отменяет предоставление клиенту бумажного договора. Без согласия клиента банк никогда не добавляет дополнительные услуги. «Приобретение страховой или любой дополнительной услуги в Почта Банке — исключительно добровольное решение заемщика», — пояснили в банке, добавив, что позволяют отказаться и вернуть средства не только по страховым, но и по другим продуктам. В банке также действует система депремирования сотрудников за некачественную продажу, что снижает риск навязывания сервисов и услуг. «С начала 2019 года порядка 50% заемщиков оформили кредит без приобретения каких-либо дополнительных услуг, 25% покупают один дополнительный продукт и еще 25% — по два-три продукта, — отметили там. — В банке действует ограничение на продажу не более трех дополнительных продуктов одному клиенту».

В ЦБ на запрос издания ответили, что, несмотря на кажущуюся простоту использования аналогов собственноручной подписи, для заключения договора потребителю необходимо очень внимательно знакомиться как с текстом подписываемых таким образом документов, так и с порядком подтверждения своей личности при подписании электронных документов, в том числе с текстом электронных сообщений (например, СМС-сообщений), направляемых кредитором.