Клиенты Газпромбанка с картами национальной платежной системы «Мир», «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB получили возможность использовать платежный сервис Samsung Pay. Воспользоваться сервисом могут пользователи смартфонов серии Samsung Galaxy, совместимых с Samsung Pay, говорится в сообщении кредитной организации.



Для использования Samsung Pay необходимо добавить банковскую карту «Мир» Газпромбанка в приложение Samsung Pay на смартфоне.

«Расплатиться при помощи Samsung Pay можно везде, где есть возможность оплаты картами. Благодаря собственной технологии Samsung MST (от англ. «Magnetic Secure Transmission» — «магнитная безопасная передача») сервис позволяет совершить покупку по карте «Мир» даже на тех платежных терминалах, которые не поддерживают бесконтактные платежи», — уточняют в банке.



В приложении реализована трехуровневая защита, которая поддерживает высокий уровень безопасности платежных операций по карте: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца или ПИН-коду приложения для каждой попытки оплаты. Кроме того, встроенная система Samsung KNOX обеспечивает защиту данных независимо от операционной системы устройства.