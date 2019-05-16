Тексбанк ввел вклад «Кутузовский».

Минимальная сумма депозита — 300 тыс. рублей. Срок — 181 и 367 дней. Доходность составит 6% и 7,2% годовых соответственно. Пополнение предусмотрено в первую половину срока действия депозита.

Частичное снятие денежных средств не допускается. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты.

«В конце срока действия вклада начисляется бонусная надбавка к процентной ставке (1% или 1,5%) за весь период единовременно, при соблюдении условий проведения расходных операций в торгово-сервисной сети по карте, соответственно градации сумм и количеству операций», — уточняет эксперт Банки.ру по вкладам Нелли Кучихина.