Банк «Открытие» запустил промоставку по кредитам на покупку квартиры в новостройках и на вторичном рынке.

Теперь при оформлении ипотеки на сумму более 4 млн рублей, подаче заявки онлайн и выходе на сделку в течение 30 дней с момента одобрения заявки клиенты могут рассчитывать на ставку 9,7% годовых.

«Потенциальным заемщикам банка стоит обратить внимание на предлагаемые банком условия. Базовая процентная ставка по данным программам составляет 10,2% годовых», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 20% собственных средств от стоимости недвижимости. Срок кредита может составлять 30 лет, а максимальная сумма ограничена 30 млн рублей.

При отказе клиента от личного/титульного страхования взимается надбавка к ставке в размере 2 процентных пунктов за отказ от каждой страховки.