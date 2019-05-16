Банк «Уралсиб» предлагает новым клиентам, оформившим карту Mastercard «Копилка» с 13 мая по 30 июня 2019 года, повышенное начисление процентов на остаток денежных средств на карточном счете в первые два месяца после активации карты. На остаток в размере до 300 тыс. рублей включительно будет начисляться 10% годовых (выше 300 тыс. рублей проценты начисляются по стандартным условиям).

По истечении указанного срока обслуживание карты будет осуществляться в соответствии с тарифным планом «Ежемесячный». Согласно этому тарифу на остаток начисляется 3—6% годовых в зависимости от суммы.

Плата за обслуживание не взимается при условии минимального остатка на счете карты или сумме покупок от 30 тыс. рублей в месяц. При невыполнении данных требований плата составит 99 рублей. Комиссия за снятие наличных в банкоматах собственной сети, а также в сторонних устройствах при сумме операции от 3 тыс. рублей не взимается. В других случаях придется заплатить комиссию 49 рублей.

Для участия в акции на момент оформления у клиента не должно быть срочных вкладов и накопительных счетов, действующих карт «Копилка», «Почетный Пенсионер» и «Социальной карты жителя Республики Башкортостан».

«Неименная карта выдается клиентам в день обращения. Кешбэк и бонусная программа по данной карте не предусмотрены. Начисление повышенных процентов по акции поможет привлечь внимание новых клиентов», — комментирует эксперт Банки.ру Ольга Станчак.

Карта «Копилка» поддерживает технологию бесконтактной оплаты и возможность подключения к Samsung Pay и Google Pay.