Банк «Уралсиб» с 17 мая ввел вклад «Лето». Открыть его можно в рублях и долларах на 181, 367 и 732 дня.

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей или 1,5 тыс. долларов.

При оформлении в офисе доходность в рублях составит 6,6—7,6%, в долларах — 1,7—2,2% годовых.

Доходность при оформлении через интернет-банк или мобильный банк — 7—8% в рублях и 2—2,5% годовых в долларах.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока.