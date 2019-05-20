У клиентов-физлиц компании «Ингосстрах» — страхователей имущества будет возможность получить при наступлении страхового случая возмещение в натуральной форме: сделать ремонт в квартире или доме за счет страховщика. Теперь клиент может выбрать как денежную выплату, так и опцию ремонта в поврежденном помещении, при этом форма возмещения (денежная или натуральная) не влияет на стоимость полиса, уточняется в релизе «Ингосстраха».

По информации компании, она первой на российском страховом рынке предложила такую опцию.

Новую услугу по восстановительному ремонту отделки квартиры/дома после страхового случая оказывают партнеры «Ингосстраха» — строительные компании, которые, как подчеркивает страховщик, проходят серьезный конкурсный отбор. Ремонтные работы оплачивает «Ингосстрах», денежные средства перечисляются строительной компании в пределах утвержденного объема работ. «Ремонт будет произведен с соблюдением всех необходимых стандартов по технологии восстановления после страхового случая», — говорится в релизе.

Натуральной формой возмещения могут воспользоваться как новые клиенты, так и те, кто уже имеет действующие договоры страхования недвижимости. При подаче заявления о страховом случае клиенту нужно выбрать форму урегулирования — «натуральная» или «денежная», поставив галочку в нужном поле. В случае выбора натуральной формы к клиенту вместе с экспертом «Ингосстраха» приедет мастер, чтобы сразу на месте договориться обо всех нюансах предстоящего ремонта.

Новый сервис позволяет учитывать предпочтения клиента по графику проведения ремонтных работ: к примеру, по два часа в день, в течение 24 часов или только в выходные дни. Специалисты самостоятельно купят материалы для выполнения ремонтных работ с учетом пожеланий клиента и в пределах сметы и доставят их до объекта недвижимости. После завершения ремонта в помещении будет проведена уборка.

«Новая услуга позволяет экономить время клиентов и в кратчайшие сроки восстанавливать поврежденные помещения, что особенно важно, если это основное место проживания владельца недвижимости, — комментирует заместитель начальника управления технологий и поддержки каналов продаж компании «Ингосстрах» Станислав Олейников. — Мы избавляем клиента от трудоемкого процесса поиска мастеров, организации ремонта и сложных вопросов по составлению и согласованию сметы с ремонтниками. За нами — оперативное согласование сроков и объемов работ. При выявлении скрытых повреждений ремонтная бригада самостоятельно согласует все возникшие вопросы с представителем страховой компании. Кроме того, «Ингосстрах» контролирует соблюдение объемов и сроков ремонта, отвечает за финальный результат и дает гарантии безопасности и сохранности имущества клиента. На сделанный ремонт действует гарантия сроком один год».



В настоящий момент сервис предоставляется на территории Москвы и Московской области. В будущем он появится и в других регионах страны.