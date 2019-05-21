Банк «Восточный» предоставил возможность пополнения расчетного счета индивидуальных предпринимателей (ИП) онлайн с банковской карты, выпущенной на имя физического лица, говорится в сообщении кредитной организации.

Чтобы воспользоваться новым сервисом банка «Восточный», при оформлении заявки на открытие счета ИП необходимо указать электронную почту для информирования о платеже. На указанный адрес клиент получит счет для оплаты пакета расчетно-кассового обслуживания (РКО) и сможет его оплатить с личной банковской карты. Комиссия за платеж будет составлять 2,2% от суммы платежа плюс 20 рублей.

В целях безопасности операцию по пополнению счета с помощью перевода с банковской карты может осуществить только владелец карты и счета.